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Поезда на Казанском направлении МЖД следуют с задержками

Перед Казанским вокзалом ранее по техническим причинам остановился состав

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на Казанском направлении МЖД на перегоне Казанский вокзал - Перово затруднено из-за остановки состава по техническим причинам. Об этом сообщается в среду в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На Казанском направлении затруднено движение на перегоне Казанский вокзал - Перово. Причина - перед Казанским вокзалом ранее по техническим причинам остановился состав, он уже убран вспомогательным локомотивом", - говорится в сообщении.

Задерживаются прибывающие на вокзал и отправляющиеся в сторону области поезда. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями, не подходить в ожидании поезда к краю платформы, особенно в непогоду, и не выходить на железнодорожные пути в неположенном месте.

Теги
Россия
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