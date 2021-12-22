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Движение поездов на перегоне Гривно - Подольск Курского направления МЖД приостановлено

Движения нет из-за отсутствия напряжения в контактной сети

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение поездов в сторону Москвы на перегоне Гривно - Подольск Курского направления МЖД приостановлено из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

"На перегоне Гривно - Подольск Курского направления приостановлено движение поездов из дальнего пригорода в сторону Москвы из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Коллеги из МЖД принимают все меры по восстановлению графика", - сообщается в среду в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на табло и по громкой связи на станциях.

Теги
Россия
Движение поездов возобновлено на перегоне Гривно - Подольск Курского направления МЖД
Некоторые поезда следуют с задержками
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