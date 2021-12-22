Движение поездов возобновлено на перегоне Гривно - Подольск Курского направления МЖД

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Движение на перегоне Гривно - Подольск Курского направления МЖД возобновлено. Ряд поездов в Москву следуют со значительной задержкой, сообщается в среду в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Возобновлено движение на перегоне Гривно - Подольск. Ряд поездов из дальнего пригорода в Москву следуют со значительной задержкой. Для их ввода в график будут внесены корректировки в расписание", - говорится в публикации.

Ранее на перегоне Гривно - Подольск было приостановлено движение поездов в сторону Москвы из-за отсутствия напряжения в контактной сети.