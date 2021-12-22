ВДНХ и Музей космонавтики запустят семейный квест

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Семейный квест "Космический экипаж" с 24 декабря будут проводить на ВДНХ и в московском Музее космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"В преддверии новогодних праздников, 24 декабря 2021 года, на двух площадках столицы - на ВДНХ и в московском Музее космонавтики - стартует новый семейный квест "Космический экипаж". Также состоится конкурс на лучшую эмблему космического экипажа, победители которого смогут отправить ее в космос и выйти на связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Квест можно пройти до 1 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Партнером проекта является Госкорпорация "Роскосмос".

"В новом совместном проекте ВДНХ и московского Музея космонавтики могут участвовать родители с детьми трех возрастов: 5-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет. Чтобы принять участие в квесте, необходимо последовательно посетить следующие объекты: первый этап - московский Музей космонавтики; второй этап - территория ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран"; третий этап - центр "Космонавтика и авиация" на Выставке. Команды также могут поучаствовать в конкурсе шевронов (эмблем) космических экипажей. Материалы для квеста раздаются участникам бесплатно", - говорится в сообщении.