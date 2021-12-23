В Москве утвердили проект строительства Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Протяженность участка по прямому ходу составит порядка 4 км. Всего в рамках проекта планируется построить/реконструировать около 10 км дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект включает установку дополнительных светофоров, устройство заездных карманов и остановочных павильонов для общественного транспорта. Строительство новой городской магистрали Юго-Восточной хорды является крупнейшим проектом создания дорожно-транспортной инфраструктуры ближайших лет.

Протяженность основного хода ЮВХ составит порядка 28 км. Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети будет построено порядка 100 км дорог, 55 искусственных сооружений протяженностью 22 км и 12 пешеходных переходов. Открытие ЮВХ завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы - новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

"ЮВХ улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы (Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Северное и Южное Чертаново, Северное и Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники) - с населением порядка 2,5 млн человек. Завершить строительство магистрали планируется до конца 2023 года", - добавляется в материале.