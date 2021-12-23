Российские диджеи выступят 25 декабря на фестивале электронной музыки на катке ВДНХ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Открытие зимнего опен-эйра "VIOLET. Сказочное сияние севера" от создателей фестиваля "Дикая мята" состоится на катке ВДНХ в Москве 25 декабря. В течение дня свои музыкальные сеты будут играть популярные российские диджеи, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На фестивале сыграют российские диджеи и электронные продюсеры: Александр Нуждин, Nikita Zabelin, Fonarev, OLIGARKH, ICHI, VLKN и Santa Valentina, в основе их сетов как аутентичные голоса, былинные и сказочные образы, так и ультрасовременные биты и атмосфера рейва. Выступления будут идти с 10:30 до 22:30, перерыв - с 15:00 до 17:00. Гостей ждут десять часов активного зимнего отдыха и погружения в музыку. Дневная программа выступлений будет ориентирована на семьи с детьми, вечерняя - на посетителей танцевальных клубов", - говорится в сообщении.

Посетить музыкальную программу можно по билетам на каток. Возле катка, недалеко от пункта проката № 1 и павильона № 11 "Казахстан", будет размещена красочная фотозона, где все посетители ВДНХ смогут запечатлеть новогоднее настроение.