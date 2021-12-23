{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пробки в Москве достигли девяти баллов четвертый вечер подряд

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается медленно, на улицах гололедица.

По данным на 17:02, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе МКАД.

Десять станций МЦД построят в 2022 году
Стоимость работ составляет около 170 млрд рублей
Читать полностью