Пробки в Москве достигли девяти баллов четвертый вечер подряд

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается медленно, на улицах гололедица.

По данным на 17:02, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, юге и северо-западе МКАД.