Удаленно пополнить "Тройку" можно будет на всех городских маршрутах Москвы в 2022 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Активация удаленного пополнения транспортной карты "Тройка" заработает в автобусах, электробусах и трамваях Москвы до конца января 2022 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продолжаем развивать работу сервиса активации удаленного пополнения карты "Тройка" в наземном городском транспорте. Сейчас он работает на 90 маршрутах автобусов ТиНАО. Мэр Москвы поставил задачу запустить такой сервис на всех городских маршрутах. До конца января записать билет на "Тройку" можно будет на валидаторах любого столичного маршрута", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что пополнить баланс транспортной карты "Тройка" можно через мобильные приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на сайте московского транспорта. При нажатии на специальную кнопку на валидаторе справа включается функция активации удаленного пополнения. Карту нужно держать у валидатора до подтверждения записи билета на его экране.