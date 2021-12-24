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Пробки в Москве достигли девяти баллов пятый вечер подряд

Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города, на дорогах гололедица и снежные заносы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города, на дорогах гололедица и снежные заносы.

По данным на 16:42, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях либо пользоваться городским транспортом.

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