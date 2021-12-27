Парки Москвы проведут тематическую онлайн-программу 31 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Праздничную онлайн-программу 31 декабря проведут парки Москвы. Для горожан подготовили концерты, мастер-классы и викторины, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Мосгорпарка.

"Подготовка к Новому году 31 декабря особенно кипит. Скрасить суету можно будет с новогодней онлайн-программой парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Подписчиков ждут тематические концерты, мастер-классы и викторины. Так, 31 декабря в 18:00 зрители смогут окунуться в мир сказок вместе с учениками вокальной школы-студии "Аллегро" в социальных сетях Бабушкинского парка", - рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, в канун Нового года парк "Северное Тушино" совместно с киностудией "Союзмультфильм" проведет викторину по любимым новогодним мультфильмам. Победители получат два билета в познавательно-развлекательный центр "Союзмультклуб". Вопросы будут опубликованы в аккаунтах парка в "Инстаграм" и "ВКонтакте".

"Подписчиков парка "Красная Пресня" приглашают на мастер-класс по созданию новогоднего подсвечника. 31 декабря в 11:00 мастер расскажет, как из натурального декора - шишек, орешков, сухоцветов, натуральных веточек нобилиса - можно создать тематический подсвечник. <...> Встреча пройдет в прямом эфире инстаграм-аккаунта парка", - добавили в пресс-службе.

В этот же день в 22:00 подписчиков парков "Дубки" и Гончаровский ждет новогодний сет от группы ВИА "Волга-Волга".