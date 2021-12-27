Поезда МЦД в новогоднюю ночь и Рождество будут курсировать дольше обычного

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) будут перевозить пассажиров в новогоднюю ночь и Рождество круглосуточно. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) в ночь на 1 января закончат курсировать в 02:30, сообщил журналистам в понедельник начальник МЖД Михаил Глазков.

"Пик перевозок - с 24 декабря по 10 января, когда назначаются дополнительные поезда, когда меняется график пригородных поездов. В этом году дополнительно назначено 245 поездов дальнего следования, изменен график движения МЦК и МЦД - в новогоднюю ночь МЦК будет работать круглосуточно, МЦД в новогоднюю ночь будет работать до 02:30 мск [1 января]. Также 7-го числа будет продлен режим работы МЦД, а МЦК будет работать в постоянном режиме. На эти праздники назначено дополнительно 179 пригородных поездов, которые, в основном, нацелены на миграцию населения к местам проведения елок и массовых мероприятий", - сказал Глазков.

Он уточнил, что количество поездов было увеличено в том числе и для обеспечения социальной дистанции пассажиров в вагонах. "Все поезда [МЦД] оборудованы новыми вагонами, плюс сейчас идет пополнение схем графиковых поездов до полной составности. И семь у нас туристических праздничных маршрутов, которые будут использоваться на паровозной тяге, в пределах Московской железной дороги", - добавил начальник МЖД.

Глазков также отметил, что поезд Деда Мороза прибудет на полигон МЖД 4 января.