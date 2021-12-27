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Пробки в Москве достигли девяти баллов

На улицах гололедица и снежные заносы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в понедельник вечером достигла девяти баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется медленно, на улицах гололедица и снежные заносы.

По данным на 17:50, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Кроме того, движение частично затруднено на вылетных магистралях и МКАД.

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