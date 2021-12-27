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Движение через станцию Бекасово-1 возобновили на Киевском направлении МЖД

Некоторые поезда следуют со значительной задержкой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Движение через станцию Бекасово-1 на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновлено. Несколько поездов в обе стороны отправились со значительной задержкой, сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Движение поездов Киевского направления МЖД восстановлено. Ранее на станции Бекасово-1 совершил вынужденную остановку грузовой поезд, в результате чего было приостановлено движение на Киевском направлении МЖД. Московская железная дорога принимает все меры для восстановления графика движения поездов", - сообщили в пресс-службе.

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