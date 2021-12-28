Благоустройство улицы Академика Пилюгина завершено у станции БКЛ "Новаторская" в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству улицы Академика Пилюгина завершены на юго-западе Москвы возле новой станции "Новаторская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы проводились в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская". С ее открытием серьезно увеличились пассажирский и пешеходный потоки, поэтому стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в ходе благоустройства все воздушные кабельные линии перенесли под землю, обустроили систему водостока, привели в порядок тротуары, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, оборудовали удобные лестницы с пандусами ко входам в Воронцовский парк.

"Качественное освещение - обязательное условие комфорта и безопасности, в ходе благоустройства на улице Академика Пилюгина установили 45 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали восемь современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках работ особое внимание уделили озеленению. "Деревья и кустарники, растущие на улице, сохранили и провели для них специальные мероприятия по уходу и оздоровлению. Дополнительно высадили 50 деревьев и 8,6 тыс. кустарников, обустроили газон площадью 14,5 тыс. кв. метров", - уточнил заммэра.