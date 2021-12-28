Единый пешеходный маршрут появится в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок планируют создать в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве в рамках проекта экологической реабилитации. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок. Старый асфальт дорожек планируется заменить на более экологичный гравийный отсев, терравей и другие щадящие покрытия. Стихийно сложившиеся "народные тропы" - сделать более удобными для прогулок", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что в парке также будут высажены сотни молодых деревьев. Кроме того, в ходе работ приведут в порядок существующие детские и спортивные площадки, обустроят новые места отдыха для взрослых и детей, также будут созданы зоны для занятий спортом, новые детские и игровые площадки.

"По традиции местные жители развешивают в парке птичьи и беличьи кормушки. В ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить. А на будущее - установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и зверья, чтобы хорошая традиция продолжалась и дальше", - добавил Собянин.

По его словам, реабилитация позволит улучшить экологию Щукинского парка и Всехсвятской рощи, а также сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразным.