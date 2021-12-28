Проект МЦД-5 разработан, но будет окончательно утвержден после 2024 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пятый Московский центральный диаметр может "пройти" либо через Московское центральное кольцо (МЦК), либо рядом с Москва-Сити. Решение о маршруте МЦД-5 будет принято после 2024 года, сообщил ТАСС во вторник начальник МЖД Михаил Глазков.

"В 2021 году была завершена разработка проекта пятого диаметра. Реализация этого проекта будет зависеть от поддержки субъекта и правительства этого проекта. Он - самый дорогой [из пяти диаметров] по реализации. Связать Ярославское и Павелецкое направления сегодня возможно двумя способами: либо через МЦК, либо с помощью четырех- или пятиуровневой развязки в районе Москва-Сити, что также очень дорогостояще и тяжело реализуемо. Принято решение - до 2024 года продолжать развивать радиальные направления - Павелецкое и Ярославское", - сказал Глазков.

Он также отметил, что Ярославское направление МЖД на данный момент является самым "пассажироемким" не только в России, но и в Европе. Минимальный интервал движения поездов на этом радиусе достигает 2,5 минут.

"А по поводу вариантов реализации будет принято решение позднее. Уже реализована удобная пересадка с радиальных направлений на МЦК, а связку непрерывным маршрутом будем смотреть после 2024 года. В программе [развития транспорта в Московском регионе] до 2030 года МЦД-5 есть", - заверил начальник МЖД.

О диаметрах

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен".

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.