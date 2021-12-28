В московском метро запустили тематический поезд "Шахматы"

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тематический поезд "Шахматы" запущен в московском метро во вторник на Сокольнической линии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Старт составу серии "Русич" под 32-м номером дал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Поезд будет курсировать по красной ветке в течение полугода, - сказал Карпов журналистам. - Поезд красочный, яркий, и главное, чтобы пассажиры не пропускали свои остановки, изучая вагоны".

Организаторы рассказали, что каждый из пяти вагонов состава посвящен разным темам, связанным с шахматами, - истории, развитию игры в СССР и России, главным именам в мировых шахматах. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.