Электрички в Москве и Подмосковье изменят график движения в новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов на Московской железной дороге скорректировали в предпраздничные и праздничные дни, а также назначили дополнительные пассажирские поезда. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Московской железной дороги.

"Обращаем внимание пассажиров, что во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом: 30 декабря - расписанием пятницы, 31 декабря и с 1 по 8 января - расписанием субботы, 9 января - расписанием воскресенья. На нескольких радиальных направлениях МЖД ряд "ночных" электричек выйдут на маршруты позже обычного графика в ночь на 1 и 7 января. На период праздников некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут следования и периодичность курсирования", - сообщили в пресс-службе.

Там также напомнили, что с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 02:00.

Кроме того, в период новогодних и рождественских каникул с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года назначено 245 дополнительных пассажирских поездов. Из столицы дополнительные поезда отправятся в Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Уфу, Дмитровград, Йошкар-Олу, Орск, Архангельск, Киров, Котлас, Нижний Новгород, Ярославль, Минск, Смоленск, Псков, Адлер, Белгород, Старый Оскол, Брянск, Новозыбков, Климов, Кисловодск, Волгоград, Астрахань, Балашов, Балаково, Белгород, Саратов, Воронеж и Тамбов. Пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а прибытия - 8 и 9 января 2022 года.

"Для популяризации и развития внутреннего туризма с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года из Москвы назначены туристические поезда по круговому маршруту, такие как: "Зимняя сказка" (Москва Ярославская - Великий Устюг - Кострома - Москва Ярославская), "Величие Севера" (Москва-Октябрьская - Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Костром - Москва-Ярославская), "Мороз Экспресс" (Москва-Ярославская - Великий Устюг - Москва-Ярославская), "Серебряный маршрут" (Москва-Октябрьская - Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва-Ярославская) и ретро-поезд с использованием паровой тяги (Москва-Ярославская - Ярославль - Владимир - Москва-Ярославская). Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на дополнительные поезда можно на вокзалах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.