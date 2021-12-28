Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 баллов из 10, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется медленно, на улицах гололедица и снежные заносы.

По данным на 16:48, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Кроме того, движение частично затруднено на вылетных магистралях и МКАД.

"Движение на 16:45 - 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, [на] Садовом кольце, ТТК и МКАД", - уточняется в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Там добавили, что сейчас средняя скорость автомобилей на МКАД составляет 28 км/ч, на ТТК - 17 км/ч, на Садовом кольце - 15 км/ч.

"Наибольшие затруднения на выезде из Москвы: проспект Андропова, Щелковское шоссе, Волгоградский проспект. Нормально в область едут Кутузовский проспект, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе", - указано в публикации.