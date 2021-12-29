В "Москино" пройдет спецпрограмма к 50-летию Константина Хабенского

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Специальная программа к 50-летию российского актера театра и кино Константина Хабенского пройдет 11 и 12 января в кинотеатрах киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

"11 и 12 января "Москино" предлагает отметить 50-летие Константина Хабенского просмотром синематеки хитов с его участием. Кроме фильмов "Адмирал", "Ночной дозор", "Статский советник" и "Географ глобус пропил", можно будет увидеть картины, где он снялся в небольших, но ярких ролях. Например триллер "Поклонник" про дружбу школьницы и маньяка и режиссерский дебют Ренаты Литвиновой "Богиня: как я полюбила", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что вход на кинопоказы свободный. Однако понадобится предварительная регистрация. Первый показ состоится в 11 января в 19:00 в кинотеатре "Москино. Космос". В этот день зрители увидят "Ночной дозор". Картину будут транслировать с пленки. Оставшаяся программа состоится 12 января. Первый сеанс в этот день запланирован на 16:30 в кинотеатре "Москино. Тула", где покажут картину "Адмирал".

Киносеть "Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно она проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке киносети хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.