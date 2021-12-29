Дворец бракосочетания на ВДНХ 30 декабря проведет предновогоднюю акцию для молодоженов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московским молодоженам, подавшим заявление либо поженившимся 30 декабря во Дворце бракосочетания на ВДНХ, будут вручать билеты на каток. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Накануне Нового года во Дворце бракосочетания на ВДНХ пройдет новогодняя акция для пар, решивших заключить свой семейный союз в последний рабочий день уходящего года, и для пар, которые решили начать семейную жизнь в будущем году и планируют подать 30 декабря заявление во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Пригласительными билетами на каток можно будет воспользоваться весь зимний сезон", - говорится в сообщении.

Дворец бракосочетания на ВДНХ входит в пятерку самых популярных мест для заключения брака в Москве. В 2021 году там заключили брак около 2,4 тыс. пар, это более 3% от общего количества зарегистрированных браков в Москве. Также на ВДНХ более 230 пар заключили брак в историческом павильоне "Космос", более 130 пар поженились в "Москвариуме".

"Дворец бракосочетания на ВДНХ 30 декабря работает с девяти утра и до пяти вечера. Приглашения будут вручаться при регистрации брака и при подаче заявлений о заключении брака. Количество приглашений ограничено", - говорится в сообщении.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, при подаче заявления онлайн госпошлина оплачивается с 30% скидкой, она составит 245 рублей.