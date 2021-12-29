Более 270 учреждений сферы культуры в Москве получили дополнительную поддержку в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Дополнительную поддержку от города получили 273 учреждения сферы культуры Москвы в 2021 году. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии.

"В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 млрд рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", - сказала она.

В 2020 году правительство Москвы дополнительно выделило на поддержку культурных площадок 6,2 млрд рублей.