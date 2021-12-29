В Москве разработали проект ремонта памятника Твардовскому

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Проект ремонта памятника Александру Твардовскому, расположенного на Страстном бульваре, разработали в Москве. Работы планируют провести в ближайшие два года, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия в среду.

"Знаменитому бронзовому памятнику Александру Твардовскому требуется проведение качественного ремонта. К этому выводу мы пришли после обследований монумента, которые по просьбе города провели специалисты. На основе этих и архивных материалов был подготовлен проект будущих работ, который уже поступил в Мосгорнаследие. Ремонт должен пройти в 2022-2023 годах", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Для того, чтобы подготовить необходимую для ремонта научно-проектную документацию, специалисты изучили особенности памятника, провели библиографические и историко-архивные исследования.

В рамках грядущих работ будут проведены мероприятия по промывке и очистке памятника, консервации поверхности бронзы, реставрации шовного заполнения, докомпановке сколов и утрат гранита. В порядок также приведут посвятительную надпись и знаменитый автограф писателя на постаменте.

Монумент был установлен в 2013 году на Страстном бульваре, неподалеку от здания редакции журнала "Новый мир", который Александр Твардовский возглавлял долгое время. Над созданием памятника трудились скульпторы Владимир и Дмитрий Суровцевы и архитектор Виктор Пасенко.