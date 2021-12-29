Путешествие гостей на колесе обозрения "Солнце Москвы" начнется с 20-метрового вокзала

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вход на колесо обозрения "Солнце Москвы", которое планируют открыть для посетителей ВДНХ весной 2022 года, будет осуществляться через двадцатиметровый посадочный вокзал, соединенный с многофункциональным комплексом (МФК) крытым эскалаторным переходом. Именно с него начнется путешествие гостей над Москвой с высоты 140 м, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Двадцатиметровый посадочный вокзал аттракциона - это пункт отправления и прибытия посетителей самого большого колеса обозрения в Европе. Именно с него начнется путешествие гостей над Москвой с высоты 140 метров. В посадочном вокзале завершены монолитные работы и возведение внутренних перегородок, продолжается установка витражной системы остекления", - рассказали в пресс-службе.

Попасть на аттракцион с улицы невозможно. Путь гостей пройдет через многофункциональный комплекс, где будут работать билетные кассы, гардероб, сувенирный магазин. Здесь же посетители смогут выбрать дополнительные сервисы, например, индивидуальную аренду кабинки или возможность быстрого прохода на аттракцион. После того, как гости поднимутся по эскалаторам крытого перехода, они окажутся в посадочном вокзале, откуда будет осуществляться посадка в кабины. Высота посадочного пункта сравнима с пятиэтажным домом: уже отсюда открываются красивые виды на Главную выставку страны. Благодаря панорамному остеклению гости "Солнца Москвы" в любое время года смогут сделать эффектные фотографии и селфи на фоне знаменитых памятников ВДНХ: павильона № 1 "Центральный", фонтана "Дружба народов", павильона "Космос".

"Координировать посадку в кабины, а также следить за соблюдением гостями правил посещения аттракциона будут операторы посадочного вокзала. Такая система посадки обеспечит посетителям комфорт и безопасность", - отметили в пресс-службе аттракциона.

Самое большое колесо обозрения в Европе (140м) и многофункциональный комплекс (МФК) в СВАО Москвы станет новой всесезонной городской точкой притяжения. На двух этажах МФК "Солнце Москвы" разместятся площадки под образовательные и развлекательные проекты, гастрокластер, магазины. Аттракцион будет оборудован тридцатью закрытыми кабинами, каждая 6-я с прозрачным люком. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд составит 450 человек.