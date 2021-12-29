Расходы Мосгордумы в 2022 году составят более 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли постановление о смете расходов на обеспечение деятельности столичного парламента в следующем году. Общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет более 1, 909 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в 2021 году.

"Московская городская дума при составлении сметы расходов руководствовалась основными параметрами социально-экономического развития города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, методическими указаниями департамента финансов города Москвы по формированию бюджетных ассигнований, а также реальными потребностями, необходимыми для обеспечения деятельности думы в 2022 году. Общий объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 1 909 696,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым финансовым годом финансирование Московского городской думы увеличилось на 4,5%", - сказал руководитель аппарата Московской городской думы Всеволод Тимофеев в ходе заседания.

Он отметил, что на оплату труда лиц, замещающих государственную должность города Москвы и государственных гражданских служащих, в том числе помощников и советников депутатов, предусмотрено более 1,5 млрд рублей, или 79% от общего объема средств. Кроме того, в смете расходов предусмотрено увеличение или индексация на 4,8% размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы в соответствии с законом о бюджете Москвы на соответствующий год с учетом уровня инфляции потребительских цен.

По его словам, 3% от общего объема средства запланированы на выплату компенсаций за медицинское обслуживание депутатов, их помощников, государственно-гражданских служащих аппарата Мосгордумы, а также членов их семьи.

"Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности думы в 2022 году, составил 239 341,6 тыс. рублей, или 12,5% от общего объема бюджетных ассигнований. <…> Таким образом бюджетное ассигнования, предусмотренные на финансирование расходов для обеспечения деятельности думы в 2022 году, заложены по основным направлениям в полном объеме, что позволит организовать качественный рабочий процесс думы в течение года", - заявил Тимофеев.