Мосгордума установила зимний перерыв в работе с 31 декабря по 14 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду установили зимний перерыв в работе с 31 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.

"Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью включения плана работы думы на IV квартал 2021 года, поступивших проектов документов, а также в связи с необходимостью определения зимнего перерыва в работе думы. Предлагается установить зимний перерыв в работе думы с 31 декабря 2021 года по 14 января 2022 года", - сказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов в ходе заседания.

Он добавил, что 27 декабря на заседании комиссия по организации работы думы рекомендовала столичному парламенту принять проект постановления с учетом изменений, внесенных редактором до принятия проекта постановления в первом чтении, и при отсутствии поправок в целом.

"Прошу принять проект постановления думы с учетом изменений редактора в первом чтении и при отсутствии поправок в целом", - в заключении сказал Орлов.

За проект постановления проголосовало большинство депутатов.