Зеленый буфер создадут на головном участке Ленинского проспекта в Москве в 2022 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Озелененную буферную зону между тротуарами и проезжей частью создадут на головном участке Ленинского проспекта в Москве по проекту благоустройства в 2022 году. Об этом сообщил в четверг в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Летом следующего года планируем приступить к благоустройству головного участка от Садового кольца до Университетского проспекта. <...> Несмотря на сравнительно широкие тротуары, Ленинский проспект некомфортен для пешеходов. Люди чувствуют себя неуютно, когда буквально в нескольких метрах от них проносится поток машин. <...> Прежде всего мы планируем создать зеленый буфер из деревьев и кустарников, отделяющий тротуары от проезжей части. При этом общее число полос движения останется таким же, как и сейчас", - написал Собянин и уточнил, что летом 2021 года благоустройство уже провели на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД.

Мэр отметил, что особое внимание планируется уделить видовым зонам, скверам и площадям, которые станут местами для отдыха и прогулок. Среди них вход в Нескучный сад у больницы № 1 им. Пирогова, где планируется дополнительно озеленение, сквер по улице Академика Петровского - там обновят покрытия дорожек, заменят скамейки и установят современную систему освещения, Ленинский проспект, д. 20 - еще один вход в Нескучный сад - превратят в пешеходную аллею, вдоль которой также будут высажены деревья и кустарники.

"Между знаменитыми полукруглыми домами (на улице Орджоникидзе, у домов 37, 37 А - прим. ТАСС), выходящими на площадь Гагарина, планируем создать комфортное зеленое пространство. В частности, поставить скамейки у входов в поликлинику и библиотеку, модернизировать собачью площадку и создать рядом с ней небольшой общедоступный сквер. Выезд на Ленинский проспект по улице Орджоникидзе будет сохранен", - рассказал Собянин.

Также в числе объектов - улица Академика Зелинского, где благоустроят и дополнительно озеленят бульвар, площадь Академика Тамма - большой городской сквер, который планируют обновить, и универмаг "Москва" - площадь перед ним значительно расширят, украсят липовыми аллеями и декоративным освещением. У боковых фасадов универмага будут организованы подъезды и парковки. Высказать свое мнение о проекте благоустройства Ленинского проспекта жители столицы могут на платформе "Активный гражданин".