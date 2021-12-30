Парки Москвы подготовили онлайн-программу в честь Рождества

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специальная онлайн-программа от парков Москвы состоится 7 января в честь празднования Рождества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка в четверг.

"Парки Москвы, подведомственные Департаменту культуры, подготовили тематическую онлайн-программу к Рождеству. Гости смогут познакомиться с традициями праздника, своими руками создать тематические украшения и побывать на виртуальных концертах", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, 7 января в 14:00 для подписчиков Бабушкинского парка подготовили музыкальную программу "Рождество идет, радости несет!". Коллективы отдела "Музыкальный фольклор" ДШИ им. С. И. Мамонтова представят народное музыкально-театрализованное действо и поздравят всех с праздником Рождества. Зрителей ждет встреча с веселыми колядовщиками, озорной козой и Рождественским ангелом, на которой прозвучат традиционные новогодние и рождественские песни. Программа подготовлена при участии педагогов Марии Некалиной, Ирины Перец, Александра Сомова.

"К Рождеству в социальных сетях парка "Ходынское поле" можно будет смастерить рождественского ангела, который станет отличным украшением для новогодней ели. Сделают ангела в адаптированной технике создания народной игрушки. Для участия понадобятся: квадрат белой ткани, белые нитки, кусочек сеточки (или другой любой ткани для крыльев), ленточка для украшения, ножницы. Занятие пройдет 7 января в 11:00", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь парк "Красная Пресня" приглашает подписчиков на мастер-класс по вязанию праздничных гирлянд 7 января в 18:00. Зрители смогут создать креативные и красивые украшения на елку в виде гирлянд со снежинками под руководством мастера. К онлайн-встрече нужно будет подготовить нитки YarnArt 160 м/100 г, крючок № 5.

"В социальных сетях Перовского парка пройдет творческий мастер-класс по созданию свечи из вощины. 7 января в 10:00 рукодельница Надежда Ишимова расскажет, как сделать медовые свечи из пчелиного воска. Для мастер-класса нужно подготовить лист из вощины, хлопковый фитиль, эфирное масло (любое), ленты или жгут для декора, сухоцветы (лагурус, лаванда, колоски, эвкалипт и др.). Такая свеча имеет цветочно-медовый аромат и интересный дизайн", - рассказал собеседник агентства.