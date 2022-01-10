На встречу с Дедом Морозом в Московский зоопарк пришли около 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек встретились в Московском зоопарке с Дедом Морозом, который вместе со своими помощниками с 28 декабря по 9 января раздавали сувениры зоосада за новогодний стих. Об этом сообщается в Facebook столичного зоопарка.

"Спасибо всем, кто принял участие в нашей новогодней программе. Всего специально к нашему Деду Морозу пришли в гости 1 500 человек", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что с 28 декабря до 9 января Дед Мороз вместе со Снегурочкой и Тигренком вручали сувениры Московского зоопарка за новогоднее стихотворение. Также в зоопарке каждый день проходило интерактивное представление "Новогодний кавардак".