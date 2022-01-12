Численность населения ТиНАО в 2021 году достигла 630 тыс. человек

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы выросла в 2021 году на 65 тыс. человек. Всего число жителей новых территорий составляет 630 тыс. человек (рост более чем на 10% - прим. ТАСС), сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На момент присоединения новых территорий в 2012 году там проживало 230,7 тыс. человек, в 2021 году - 630 тыс., а к 2035 году будет проживать по расчетам порядка 1,5 млн человек. Численность 2021 года сравнима с показателями крупнейших городов России. Так, в Ульяновске (22 позиция списка) проживает 625 тыс. человек, в Иркутске (23 позиция) - 617 тыс. человек, в Хабаровске (24 позиция) - 610 тыс. жителей. К сожалению, во всех перечисленных, как и во многих других российских городах, в нынешнем году отмечена убыль населения, а в ТиНАО за этот период стало на 65 тыс. человек больше", - отметили в пресс-службе департамента развития новых территорий города Москвы.

Глава департамента Владимир Жидкин подчеркнул, что комплексный подход в развитии новых территорий обеспечивает привлекательность и конкурентные преимущества при выборе жилья. Транспортная инфраструктура, созданная за девять с половиной лет, стала одним из главных преимуществ округа. Сейчас в ТиНАО действует восемь станций метро, скоро откроется еще семь, а до 2026 года запланировано построить еще шесть станций.

В 2012 году для жителей округа было создано 84,8 тыс. рабочих мест, в настоящее время их уже свыше 267 тыс., а к плановому периоду 2035 года будет создано свыше 1 млн. На новых территориях за счет средств города и внебюджетных источников спроектировано, построено и введено в эксплуатацию 90 социальных объектов - 56 детских садов на 11815 мест, 19 школ на 17 749 учащихся и 15 объектов здравоохранения.