Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 14 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка 20-25% осадков от месячной нормы выпадет в Москве за ближайшие 24 часа. Кроме того, 14 января будет установлен новый рекорд атмосферного давления - оно опустится до 716 мм рт. ст., сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Общее количество небесной влаги за предстоящие 24 часа - от 7 до 12 мм, что составляет 20-25% месячной нормы. Пик интенсивности придется на середину дня пятницы, а видимость в течение светлого времени ухудшится до 500 м", - рассказал он.

По словам Тишковца, также прогнозируется налипание мокрого снега и гололедные явления, на дорогах слякоть.

"Кроме того, циклон "Эльза" обрушит фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса". К 14:00 показания барометров понизятся до небывалых для 14 января значений - 716 мм рт. ст. (954,6 гПа). В качестве "плинтуса" выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа", - сообщил метеоролог.

Таким образом, 14 января в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления. "Мало того, ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - отметил Тишковец.