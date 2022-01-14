Несколько улиц в Москве перекроют в связи с праздником Крещения Господня

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Участки улиц в Новой Москве и в Юго-Западном административном округе столицы перекроют с 18:00 18 января до 06:00 19 января в связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Крещения Господня. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 18:00 18 января до 06:00 19 января перекроют участки Санаторной и Тютчевской аллей, въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу в сторону Мещерского проспекта и часть Мещерского проспекта", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта уточняет, что в случае осложнения дорожно-транспортной ситуации возможны дополнительные перекрытия движения автотранспорта сотрудниками ГИБДД и рекомендует водителям планировать свои поездки заранее.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников. Православные отмечают его в ночь с 18 на 19 января.