Собянин осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел строящиеся школу и детский сад на Варшавском шоссе и поручил строителям идти по графику, чтобы жители нового жилого комплекса смогли сразу же пользоваться социальной инфраструктурой.

"Ведется большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей. И очень важно обеспечение социальными объектами, детскими садами, школами", - отметил Собянин.

Как доложил мэру генеральный директор группы компаний "Пионер" Леонид Максимов, две очереди жилого строительства уже закончены, в активной стадии находится строительство социальной инфраструктуры. "В рамках застройки уже введен десткий сад на 110 мест, и сейчас идет строительство еще одного детского сада на 160 мест. Он будет введен к сентябрю этого года, а к сентябрю следующего года будет введена школа на 900 мест, которая строится рядом", - сообщил Максимов.

Он отметил, что к концу этого года начнут заселяться первые люди, а основная часть жильцов - в следующем году, когда уже будет введена школа. В свою очередь мэр Москвы заметил, что необходимо быстрее строить соцобъекты, чтобы первые жители жилого комплекса уже могли ими пользоваться. "Выполняйте свой график. В дальнейшем надо предусматривать помимо детских садов школы спортивные и рабочие места", - сообщил мэр.

Об объектах

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, новые школа и детский сад возводятся частным инвестором ГК "Пионер" и по окончании строительства будут безвозмездно переданы Департаменту образования Москвы в качестве исполнения инвестиционных обязательств застройщика перед городом.

Строительство этих образовательных учреждений является частью крупного инвестиционного проекта "LIFE-Варшавская", в составе которого будет построено 25 жилых домов переменной этажности (секции по 6-15 и 23-28 этажей) и 5 социальных объектов (2 школы и 3 детских сада).

Помимо строящихся школы на 900 мест и детского сада на 160 мест в ЖК планируется возвести еще три социальных объекта: частное дошкольное учреждение на 110 мест; дошкольное образовательное учреждение на 500 мест (ввод - август 2026 года); школа на 650 мест (ввод - август 2026 года).

Кроме того, будет построен бульвар длиной 650 метров, вдоль которого разместятся площадки для отдыха, спортивных игр и другие объекты благоустройства. Общая готовность ЖК составляет 45%, введено 9 жилых домов. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году.