Движение поездов на синей ветке метро Москвы восстановили после сбоя

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Движение поездов восстановили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена после сбоя из-за человека, оказавшегося на путях. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов из-за человека, оказавшегося на пути. Движения не было от станции "Киевская" до станции "Курская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.