В составе ТПУ "Рассказовка" в Новой Москве появится пятиэтажный наземный паркинг

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пятиэтажный перехватывающий наземный паркинг общей площадью около 9 тыс. кв. м на 300 машино-мест планируют возвести в составе ТПУ "Рассказовка" в поселении Внуковское, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Пятиэтажный паркинг получит пестрые интересные фасады, с преобладанием зеленого и белого оттенков. Для облицовки выбраны сэндвич-панели и алюминиевые кассеты, которые будут окрашиваться в заводских условиях. Здание общей площадью около 9 тыс. кв. м будет ориентировано на улицу Анны Ахматовой. Возводимое как часть пересадочного узла здание будет востребовано автомобилистами, которые захотят сменить вид транспорта", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

ТПУ "Рассказовка" появится рядом с одноименной станцией метро Калининско-Солнцевской линии. Паркинг будет расположен вблизи остановок общественного транспорта для комфорта горожан. По прогнозам, в ближайшие годы пассажиропоток ТПУ в часы пик может вырасти более чем в два раза - с 10,5 тыс. до 23,2 тыс. человек.