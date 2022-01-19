Приложение для оплаты парковки в Москве стало призером премии "AVA Digital Awards 2022"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Приложение "Парковки Москвы" получило международную оценку и стало призером премии "AVA Digital Awards 2022" в номинации "Приложение для информации". Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Приложение "Парковки Москвы" стало платиновым призером премии цифровых коммуникаций "AVA Digital Awards 2022" в номинации "Приложение для информации", - говорится в сообщении.

Сервис оценили с точки зрения удобства, функциональности и простоты для пользователей.

"По поручению Мэра Москвы мы развиваем сервисы, которые делают жизнь москвичей проще и комфортнее. Приложение "Парковки Москвы" - это самый удобный способ оплатить парковку, его скачали пять млн раз. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями. Это и отметили на международном уровне", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Премия AVA Digital Awards основана в 1994 году в Далласе (США, Техас). Ее координирует ассоциация профессионалов по маркетингу и коммуникациям. Специалисты оценивают творческую работу в сфере маркетинга и коммуникаций.