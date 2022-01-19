В метро Москвы начали тестировать новое оборудование для турникетов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первый контроллер зон проходов (КЗП) нового поколения установили на турникетах на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена в тестовом режиме. Новое оборудование позволяет быстрее считывать карты, также можно оплатить проезд без разблокировки смартфона, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы начали тестировать новое оборудование для турникетов. Первый контроллер зон проходов (КЗП) нового поколения уже на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской линии. <…> КЗП - "голова" турникета, к которой прикладывается билет, "Тройка", банковская карта или смартфон. Мы установили новое оборудование, чтобы начать его тестирование - пока он считывает "Тройку" и бумажные проездные билеты. Будем следить за его работой: расширять функционал, добавляя новые способы оплаты проезда, а также постепенно увеличивать количество таких КЗП в метро. Если у вас появятся замечания или предложения по новому оборудованию - пишите нам в чат-бот @to_deptrans_bot", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроллеры зон проходов увеличивают скорость считывания карт, а также оплатить проезд можно без разблокировки смартфона, которая пока доступна для устройств на Android. Также на новом оборудовании находятся большие информационные цветные LED-экраны, показывающие статус билета и остаток баланса, для слабовидящих есть яркая обводка и шрифт Брайля. В будущем на таких турникетах планируется внедрить оплату проезда с помощью QR-кода.

"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ, мы внедряем в первую очередь российские технологии и решения. В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную "Тройку" для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности", - приводятся в публикации слова заммэра Максима Ликсутова.