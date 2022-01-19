Архсовет Москвы одобрил проект комплекса с гастропространствами на Тверском бульваре

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил проект строительства многофункционального комплекса с гастрономической функцией на Тверском бульваре в Москве.

"В целом проект поддерживается, комментарии авторы и заказчики услышали. То, что можно улучшить, будет улучшено, я не сомневаюсь. Давайте признаем проект прошедшим совет и пожелаем успешной реализации", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании Архсовета. Эксперты совета поддержали концепцию в целом, отметив, что необходимо проработать функциональные и технические составляющие, такие как уборка снега со светопрозрачной кровли, создание пешеходной зоны возле объекта и другие.

На площадке по адресу: Тверской бульвар, 27, стр. 6 планируется построить общественное здание с гастрономической функцией - гастробарами, ресторанами, кафе и прочим. Площадь территории по градостроительному плану земельного участка - 3,9 тыс. кв. м, общая площадь здания - 16,9 тыс. кв. м. В здании со стеклянной кровлей и внутренним двориком будет четыре подземных этажа и четыре надземных. В комплекс предусмотрены входы с трех сторон - Большой Бронной улицы, Тверского бульвара и Сытинского переулка. Заказчик - Capital Group, проектная организация - архитектурное бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Сроки реализации проекта - 2022-2023 годы.

"Мы получили площадку, которая потеряла свою историческую идентичность. Вследствие пожара были утеряны здания, которые там стояли. Важнейшей задачей при формировании будущего объекта мы видели регенерацию, восстановление исторической справедливости. Но при этом понятно, что поменялся контекст. И это здание должно стать знаковым элементом в городе", - сказал в ходе презентации проекта архитектор, основатель бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры" Александр Цимайло.

Также на территории находится объект культурного наследия "Главный дом, XVIII-XIX века", который подлежит реставрации и приспособлению к современному использованию в соответствии с требованиями 73-ФЗ - работы по сохранению будут проведены за счет инвестора. В здании бывшей библиотеки, которое давно стоит в запустении, планируется сделать общественное пространство, сообщила на заседании директор по градрегулированию внешних связей компании Capital Group Анна Урейская. "В настоящее время разработана проектная документация по реставрации. Получено разрешение на проведение реставрационных работ. <…> В части его приспособления под современное использование - вопрос прорабатывается. По функционалу - это также будет общественное пространство, так или иначе связанное с тем комплексом, который мы сегодня рассматривали. Скорее всего, это также будет общественная функция, связанная с едой", - сказала она журналистам.

Об историческом объекте

Усадьба Анны Сергеевны Салтыковой XVIII-XIX вв. входит в число объектов культурного значения. До конца 1990-х годовых в усадьбе Салтыковой находилась Центральная городская библиотека им. Некрасова. Четыре из семи зданий комплекса усадьбы были снесены в 1998 году по распоряжению бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме главного дома сохранились угловой флигель и служебный корпус.