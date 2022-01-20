В коллекции музея транспорта Москвы появился ретро-вагон метро советского времени

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Коллекцию музея транспорта Москвы пополнили новым экспонатом - ретро-вагоном метро советского времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В рамках масштабной кампании "Делаем музей вместе" коллекция музея транспорта Москвы пополнилась метровагоном типа Б, который выпускался с 1937 года по январь 1939 года Мытищинским машиностроительным заводом. Вагон был найден на территории завода компанией "Вологодские лесопромышленники". Будущий экспонат ждет комплексная реставрация, после чего метровагон можно будет увидеть на выставочных проектах музея транспорта Москвы", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, появление в коллекции метровагона типа Б - большая удача.

"Это второй тип подвижного состава московского метро, который выпускался Мытищинским машиностроительным заводом чуть больше двух лет. Всего выпустили 162 экземпляра. Ранее считалось, что ни одного вагона серии Б в пригодном для восстановления состоянии до наших дней не сохранилось", - сказала Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что музей принимает предметы конца XIX - конца XX вв. выпуска, связанные с историей московского транспорта: трамваев, автобусов, метро, такси и даже просто автомобилей. Это могут быть объекты городской среды, предметы для навигации и информирования, элементы транспортных средств, а также старые фотографии, открытки, билеты, книги, расписания, униформа сотрудников дорожных служб и многое другое.

Принятые музеем экспонаты станут частью коллекции, войдут в постоянную экспозицию и будут вдохновлять на создание временных выставок.