Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до конца января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новогодние ели убрали с улиц Москвы, но световые конструкции будут украшать город до конца января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"С улиц столицы убрали около тысячи новогодних красавиц, они вернутся на свои места в преддверии 2023 года. Однако праздник не заканчивается. До конца января Москву будут украшать почти 60 световых цифр "2022", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что другие световые конструкции - тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары - останутся на улицах, площадях, в парках и скверах до весны. Они служат источником дополнительного освещения столицы и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни, поясняют в ведомстве.

"Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тыс. декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправляются на склады, где их тщательно чистят, проверяют на предмет повреждений и при необходимости ремонтируют", - заключили в комплексе городского хозяйства.