Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в пятницу вечером достигла 9 из 10 баллов. На дорогах снег и гололедица, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в Москве - 9 баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик. Также местами в городе возможно образование гололедицы. Городские службы занимаются уборкой города, пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь личными автомобилями без крайней необходимости. Поездки будут быстрее после 20:00", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основные затруднения отмечаются в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Средняя скорость автомобилей на МКАД составляет 26 км/ч, на ТТК - 20 км/ч, на Садовом кольце - 19 км/ч.

"Сейчас в центре быстрее всего на метро. А по вылетным магистралям - на такси и общественном транспорте, они едут по выделенным полосам", - добавляется в публикации.