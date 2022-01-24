Автодорогу к платформе МЦД "Остафьево" планируют ввести до конца года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новая автомобильная дорога в ТиНАО длиной 3,5 км соединит центр Щербинки с платформой МЦД "Остафьево". Ввод трассы в эксплуатацию планируется до конца года, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"Дорога позволит улучшить для жителей Щербинки транспортную доступность пригородных станций МЦД Курско-Рижского направления, в частности новой платформы "Остафьево", а также значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе и на создаваемое сегодня перпендикулярное направление в сторону Троицка. Ввод трассы в эксплуатацию планируется до конца года", - приводятся слова руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Он добавил, что уже запущен от городской улицы к платформе автобусный маршрут по временной схеме.

При возведении автодороги дорожники выполняют реконструкцию улиц Новостроевская и Заводская в Щербинке, предусматривая движение общественного транспорта, и продлевают трассу на юг до строящейся сегодня магистрали "Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево". На трассе будут организованы маршруты автобусов с пятью остановочными пунктами. Заключительным этапом строительства автодороги "платформа "Остафьево" г.о. Щербинка" дорожники завершат реконструкцию Новостроевской улицы, а также оборудование отстойно-разворотной площадки и автостоянки на конечной остановке, в районе платформы МЦД.