В Москве отреставрируют усадьбу, построенную в XIX веке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Усадьбу XIX века на Большой Полянке в Москве планируют комплексно отреставрировать. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Усадьба XIX века на Большой Полянке является украшением этого района. При согласовании документации Мосгорнаследие внимательно рассмотрело проект предполагаемых работ по сохранению. Памятник ждет комплексная реставрация, в ходе которой ему вернут исторический облик. Особое внимание специалисты уделят архитектурному декору здания, в том числе элегантным наличникам, пилястрам с коринфскими капителями, аттикам и карнизам", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Фасады здания обновят: отреставрируют декоративные элементы на фасадах, венчающем карнизе и цоколе. Над входами установят козырьки, обновят каменную ограду и воссоздадут чугунные ворота. На крыше дома заменят металлическое покрытие, обновят систему водостока, дымовые трубы и слуховые окна.

Помимо этого, в здании отреставрируют стены, потолки, исторические лестницы и кирпичные своды Монье. Специалисты частично демонтируют современные перегородки на этажах, воссоздадут двери и обновят интерьер: его изменят в соответствии с функциональным назначением помещений.