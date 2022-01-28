QR-кодами с расписанием наземных маршрутов воспользовались 65 тыс. москвичей за месяц

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новым сервисом с расписанием маршрутов наземного транспорта воспользовались 65 тыс. человек в Москве за месяц. Специальные информационные плакаты с QR-кодами появились уже на 1 тыс. остановок, сообщил ТАСС в пятницу руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык.

"Мы сделали новый удобный сервис для пассажиров. Теперь они смогут быстро узнать, когда приедет автобус и посмотреть расписание на конкретной остановке. Для этого мы начали размещать информационные плакаты с QR-кодами. Плакаты появились уже на 1 тыс. остановок. За первый месяц новым сервисом воспользовались 65 тыс. человек", - сказал Кизлык.

Он отметил, что владельцам смартфонов достаточно навести камеру телефона на плакат и отсканировать QR-код, чтобы посмотреть время прибытия на остановку автобуса. Прогноз сразу откроется в нужной вкладке у владельцев приложения "Московский транспорт", а если его нет, то появится его облегченная версия без скачивания или web-версия.

"Для контроля расписания наземного транспорта мы используем информационную систему анализа движения на базе ЦОДД. Там формируются аналитические данные по передвижению транспорта. ИТС контролирует работу более 16 тыс. единиц наземного транспорта на всех городских маршрутах. В режиме реального времени формируется прогноз прибытия для тысячи информационных табло и мобильных приложений "Московский транспорт", "Яндекс", Google, 2GIS. Есть, конечно, маршруты выходного дня или ночные, или, например, случилась нештатная ситуация в виде ДТП, то приложение покажет расписание", - добавил Кизлык.