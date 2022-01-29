От ретропоезда в метро Москвы до гостиницы "Националь". Что ждет гостей ночной экскурсии

МОСКВА, 29 января. /Корреспондент ТАСС Оксана Крюченкова/. Новая экскурсия с посещением электродепо "Измайлово" московского метро, поездкой на ретропоезде и спектаклем-прогулкой по гостинице "Националь" от проекта "Заблудшие" собрала несколько десятков гостей в ночь с 28 на 29 января. О том, как прошло небольшое путешествие, которое заняло около четырех с половиной часов, узнал корреспондент ТАСС.

"Ночь в метро" - совместный проект Музея Москвы и экскурсионного бюро Московского метрополитена "Метротур". Первые экскурсии прошли в 2016 году. Поездка начинается из электродепо "Измайлово", поезд делает остановки на самых интересных в архитектурном смысле станциях.

"В этом году проект "Ночь в метро" получает новое развитие - в экскурсионную программу теперь входит спектакль-экскурсия по отелю "Националь" от проекта "Заблудшие". Прогулка сопровождается аудиорассказом, который живо описывает вековую историю отеля. В коридорах, фойе, ресторане участников экскурсии будут встречать актеры в образах знаменитых гостей "Националя" - писателей Джона Рида и Юрия Олеши, балерины Анны Павловой и многих других", - рассказал ТАСС руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

По его словам, главная особенность экскурсии - возможность оказаться на территории, которая в другие дни не доступна для пассажиров. Главное средство передвижения - ретропоезд, составленный из трех сохранившихся и отреставрированных метрополитеном вагонов модели А, которые использовались для перевозки пассажиров в первые годы работы московского метро. Новый формат экскурсии будет интересен как гостям, которым нравится техническая сторона работы московского метрополитена, так и любителям истории, архитектуры и театра.

Первые гости новой экскурсионной программы собрались у КПП электродепо "Измайлово" 28 января в 23:00, где их уже ждал экскурсовод "Метротура". Перед началом экскурсии он подробно рассказал о технике безопасности, а также напомнил о соблюдении санитарных норм.

Перед входом в депо гид подробно рассказал историю создания объекта, его устройство, обратил внимание на старые резные двери ручной работы, которые не стали менять во время ремонта. В холле множество самых разных стендов - фотографии героев "Бессмертного полка", доска почета, витрина с кубками за различные достижения, исторические факты о метро, а также актуальные разъяснения о коронавирусе и мерах предосторожности. В здании сохранились мозаичные панно, в том числе с изображением Кремля и поездов.

На входе в павильоны с поездами гостей встречает сотрудница в униформе 1970-х годов и еще раз напоминает о правилах поведения в депо. Представлены разные составы: от самого первого 1934 года, на котором потом продолжится путешествие экскурсантов по метро, до современных "Русичей". Представлены и тематические составы - "Моспром космический", "Герои и подвиги", "Посети Кавказ", новогодний поезд - 2022, а также путеизмеритель Д-806 - вагоны такого типа выпускались с 1965 по 1995 год.

Участники экскурсии узнали об усовершенствовании подвижных составов и увидели специальные установки для обслуживания вагонов, смогли посетить закрытую в 1961 году станцию "Первомайская" с сохранившимися барельефами и уникальными люстрами. Часть ее теперь служит актовым залом, где гостям показывают форму сотрудников метро 1936 и 1964 годов, а еще часть стала технической зоной.

По закрытому тоннелю

Участники отправляются на составе из трех вагонов на станцию "Александровский сад", где их встречает экскурсовод Музея Москвы. Гостям раздают аудиогиды, на которых изображен Юрий Гагарин, наушники и памятную транспортную карту "Тройка", посвященную экскурсионному проекту и ретропоезду. С этого момента начинается часть экскурсии о истории и архитектуре станций Арбатско-Покровской линии метро.

Раздается звонок, за ним свисток и состав отправляется. Гости покидают территорию депо, въезжают в соединительный тоннель и оказываются на станции "Партизанская", на пути к которой виден незаконченный выход. Прогулка по станции с гидом занимает около пяти минут, а затем раздается гудок, и поезд отправляется дальше.

По пути к конечной станции поезд сделает еще две остановки, чтобы участники экскурсии могли полюбоваться и подробнее рассмотреть архитектурные особенности станций "Электрозаводская" и "Площадь Революции". Затем он нырнет в тоннель, который не используется для пассажирского движения с 1953 года и приведет состав с синей ветки на станцию "Александровский сад" Филевской линии метро, где заканчивается знакомство с устройством метрополитена, которое продлилось около трех часов.

Тайны из прошлого

Гостей на выходе из вагона уже встречает артист проекта "Заблудшие" в форме портье гостиницы "Националь". Путь от "Александровского сада" по Моховой улице займет всего 10 минут, "портье в четвертом поколении" уделит внимание каждому гостю и расскажет забавные факты, связанные с гостиницей. Первая просьба, которой встречают на входе в "Националь", - продезинфицировать руки и надеть маски.

Помимо рассказа об истории, архитектурных особенностях гостиницы, антикварных предметах мебели и декора, авторы этой части программы включили в нее элементы иммерсивного спектакля. Гостей ждала встреча с "духом Анны Павловой" - знаменитой балерины, которая исполнила в холле свою хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", а также знакомство со спиритуалистом в одной из комнат второго этажа, куда они попали по потайной лестнице для персонала.

Далее гостям рассказали об апартаментах под номером 107 на третьем этаже, где жили Владимир Ленин и Надежда Крупская, пригласили в ресторан, где обедали Юрий Олеша и Михаил Светлов, а еще о том, как прослушивали постояльцев гостиницы. Закончилась прогулка по гостинице 29 января около 03:30 в номере "Люкс" с видом на Кремль, на балконе которого организаторы сделали памятные фотографии.