Капремонт "Дома под ангелами" на Солянке в Москве завершат в 2022 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комплексный капремонт "Дома под ангелами" 1914 года постройки на улилце Солянка в центре Москвы завершат в первом полугодии текущего года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов столицы.

"Завершается комплексный капитальный ремонт доходного дома, построенного для Купеческого общества города Москвы. Работы будут завершены в первой половине 2022 года. В рамках капитального ремонта уже завершены работы по восстановлению фасада. Специалисты тщательно расчистили и заполнили спецсоставом все швы, провели ремонт штукатурки гладких поверхностей наружных столбов, колонн и пилястр по камню, осуществили ремонт цилиндрических, бутылочных балясин, а также окрасили фасад, вернув историческое цветовое решение", - сообщили в пресс-службе.

В фонде уточнили, что на объекте был выполнен капремонт крыши. В ходе работ заменена старая обрешетка, проведено антисептирование специальным водным раствором и работы по нанесению огнезащитного состава. Специалисты завершили ремонтные работы по восстановлению кирпичной кладки, а также расшивке швов между кирпичом. Особое внимание было уделено устройству тепло и звукоизоляции на основе базальтового волокна.

"На черных лестницах специалисты установили одинарные металлические дверные блоки, отвечающие полной исторической точности. Кроме того, они снижают риск возникновения пожара, тем самым увеличивая безопасность жильцов. В подвальных помещениях завершена работа по очистке и промывке. В ходе работ была нанесена антигрибковая защита биоцидным средством, которое предназначено для неметаллических строительных материалов и спасает от всех видов биокоррозии. Также специалисты отремонтировали кирпичную кладку, провели расшивку швов", - заверили в фонде.

Кроме того, в рамках комплексной программы капитального ремонта была произведена работа по замене и восстановлению внутридомовых инженерных систем; заменена сеть электроснабжения; обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. На данный момент завершается капитальный ремонт подъездов.

Дом под ангелами

Шестиэтажный доходный дом, расположенный по адресу ул. Солянка 1/2, строение 1, стоит на месте снесенного Соляного Двора XVII века. Сложный по своему убранству объект возводился по проектам известных Московских архитекторов В. В. Шервуда, А. И. Германа, А. Е. Сергеева.

Первые этажи с большими витринными окнами предназначались для размещения магазинов, верхние этажи - для квартир. Двухуровневые подвалы для хранения соли, позже были переоборудованы под товарные склады.

"Всего в программу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы вошло 383 объекта культурного наследия. Работы над каждым требуют индивидуального подхода и более тщательной подготовки. Задача специалистов - максимально сохранить первозданную красоту и все архитектурные особенности таких зданий. Все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение только аттестованных специалистов", - заключили в пресс-службе ФКР.