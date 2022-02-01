Систему видеоаналитики на МКАД запустят в этом году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Систему видеоаналитики внедрят на МКАД в столице в 2022 году. Планируется установить 1,3 тыс. камер, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Основные планы на 2022 г. <…> Запуск системы видеоаналитики на МКАД - 1,3 тыс. камер, 100% покрытие магистрали с целью обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения времени реагирования на любые инциденты", - говорится в сообщении.

Также в этом году запланировано завершение строительства Большой кольцевой линии метро, возрождение регулярных маршрутов речного транспорта на Москве-реке: от Киевского вокзала через "Москва-Сити" в "Фили" и от бывшего ЗИЛа до Печатников. Кроме того, планируется создание 13 новых парковок на 2,3 тыс. мест, запуск мобильного приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге и ряде других регионов России, а также расширение сервиса "По пути" в ТиНАО и дальнейшее развитие инфраструктуры проката велосипедов и самокатов. В частности, на улицах Москвы появятся дополнительно свыше 1 тыс. новых электровелосипедов.

Во вторник состоялось заседание президиума правительства Москвы, где был рассмотрен вопрос о выполнении государственной программы столицы "Развитие транспортной системы" в 2021 году и планах на 2022 год. По итогам обсуждения мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить безусловное выполнение намеченных планов развития транспортной системы в 2022 году.