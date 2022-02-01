Приют им. доктора Гааза в Москве отреставрируют для молодежного центра

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Здание бывшего работного дома 1913 года на улице Олений Вал в Москве отремонтируют для размещения детского молодежного центра "Сокольники", сообщила во вторник пресс-служба Москомэкспертизы.

"Существующее здание высотой в два этажа было построено в 1913 году и является выявленным объектом культурного наследия "Ансамбль Сокольнического отделения Городского работного дома и Дома трудолюбия, XIX - нач. XX вв. - приют им. доктора Ф. П. Гааза для малолетних призреваемых Работного дома и Дома Трудолюбия, 1913 г., арх. А.Ф. Мейснер". После проведения работ, проект которых был одобрен экспертами Мосгосэкспертизы, в здании будет осуществляться внешкольное дополнительное образование. Образовательная программа будет организована по художественному творчеству и общегуманитарным программам", - приводятся слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Он добавил, что дети смогут осваивать актерское мастерство, историю искусств, конструирование, иностранные языки и информатику.

В рамках реставрации предусмотрено восстановление штукатурного и окрасочного слоев фасадов согласно колористическим решениям 1913 года, восстановление утраченных элементов декоративного пояса и панно из глазурованной плитки, восстановление кованых козырьков и балконов, воссоздание геометрии кровли с металлическим фальцевым покрытием. По историческим образцам воспроизведут покрытие ступеней и площадок парадной лестницы и ограждение, с сохранением геометрии, рисунка и деталей. В помещениях предполагается выполнить восстановление отделки парадной лестницы, отреставрировать покрытие пола метлахской плиткой и сохранившиеся своды Монье. Во всех помещениях предполагается установить деревянные двери, выполненные по сохранившимся историческим образцам.

История зданий

Первый работный дом в Москве был организован в 1838 году в бывшем владении князей Юсуповых. Туда полиция свозила нищих и профессиональных попрошаек. Призреваемых привлекали к работам на Спасской свалке нечистот, к уборке улиц и железнодорожного полотна от снега. В 1897 году городскими властями для нужд работного дома был приобретен участок в Мещанской части, где находился сахарный завод братьев Борисовских. В 1913 году из приюта Александровской больницы (Малый Казенный переулок), детского и подросткового отделений работного дома был организован детский приют. С переводом отделения из Александровской больницы учреждение стало называться "Приют имени доктора Ф. П. Гааза для малолетних призреваемых работного дома и Дома трудолюбия" на 200 детей. Здесь были четыре учителя-воспитателя и четыре воспитательницы, законоучитель, учителя музыки, рисования и пения. Все они в приюте имели квартиры с отоплением и освещением. Приют был назван в честь немецкого врача Федора (Фридриха) Гааза, который в 1806 году приехал работать в Российскую империю и остался жить в Москве.

Во второй половине XX века северную часть территории Детского городского приюта занял интернат для детей. В 1959 году в западной части бывшего приюта построена коррекционная школа, а в середине 1980-х старые постройки приюта были снесены. На их месте в 1989 году было построено трехэтажное здание бассейна и спортзала и в 2000 году - 4-хэтажный учебный корпус. В советский период работный дом был преобразован в Дом трудовой помощи, называвшийся Ермаковскими мастерскими, а с 1920-х годов здесь размещались различные производственные предприятия: обувная фабрика "Москож", завод № 142 Наркомата боеприпасов СССР.