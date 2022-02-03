Неизвестный сообщил о минировании 30 школ в Москве и области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты проверяют 30 школ в Москве и Подмосковье после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что 25 школ в Москве и пять школ в подмосковном Королеве заминированы. Информация проверяется, на месте работают специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, в Москве проверяют несколько станций метро из-за угрозы взрыва. Столичная подземка работает в штатном режиме.

Ранее в четверг неизвестный сообщил об угрозе взрыва в отделении Сбербанка на Тверской улице в Москве. Были эвакуированы около 100 человек. В ходе проверки установлено, что информация ложная, подозрительных предметов не обнаружено. Офис банка возобновил работу в штатном режиме.