График поездов Казанского направления МЖД и в Рязанской области изменится в феврале

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и в Рязанской области изменится в феврале в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Обращаем внимание пассажиров, что 7-9, 12-18 и 21, 22, 24 и 25 февраля у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Кроме того, 7-9 февраля из графика выведут электропоезда № 6005 Рязань-1 - Дивово (в 07:03), №012 Дивово - Рязань-1 (в 08:12) и № 7104 Москва - Раменское (в 07:30), электричка № 6014 Голутвин - Рязань-1 (в 09:05) отправится со станции Фруктовая в 09:58; 8 и 9 февраля поезда № 6301 Ряжск-1 - Рязань-2 (в 05:07) и № 6304 Рязань-2 - Ряжск-1 будут прибывать и отправляться со станции Стенькино-1; 15 и 16 февраля электрички № 6104 Москва - Голутвин (в 04:58) и № 6109 Голутвин - Москва (в 08:24) проследуют укороченным маршрутом от/до станции Шиферная; 21, 22, 24 и 25 февраля отменены пригородные поезда: № 6044 Рязань-1 - Сасово (в 12:45), № 6687 Рязановка - Кривандино (в 11:10) и № 6690 Кривандино - Рязановка (в 14:57)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в феврале в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры на участках Подлипки - Луховицы, Ряжск-1 - Кораблино, Лесок - Листвянка - Перевлес, станциях Рыбное и Рязань-1. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".